«Ростов» со счетом 3:2 обыграл «Ахмат»

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:2. В составе «Ростова» дубль сделал Егор Голенков, также отличился Данила Прохин. У «Ахмата» голы забили Гамид Агаларов и Владислав Карапузов.

«Ростов» прервал серию из трех поражений и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» занимает пятую позицию.

Ранее «Локомотив» обыграл «Динамо» в столичном дерби РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

