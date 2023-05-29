«Ростов» со счетом 3:2 обыграл «Ахмат»

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Ахматом» в матче предпоследнего, 29-го тура Российской премьер-лиги.

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Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:2. В составе «Ростова» дубль сделал Егор Голенков, также отличился Данила Прохин. У «Ахмата» голы забили Гамид Агаларов и Владислав Карапузов.

«Ростов» прервал серию из трех поражений и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» занимает пятую позицию.

Ранее «Локомотив» обыграл «Динамо» в столичном дерби РПЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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