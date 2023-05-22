«Химки» досрочно вылетели из футбольной Премьер-лиги

«Химки» покинули чемпионат после победы «Пари Нижний Новгород» над «Сочи» со счетом 4:0 в матче 28-го тура РПЛ.

Подмосковный клуб стал второй командой, покинувшей РПЛ в текущем сезоне. Места в турнире также лишился столичный «Торпедо».

Ранее сообщалось, что «Химки» расторгли контракт с главным тренером Русланом Гогниевым. До этого клуб покинули Сергей Юран и Николай Писарев, передает «Радиоточка НСН».

