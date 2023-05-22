«Химки» досрочно вылетели из футбольной Премьер-лиги

Подмосковный футбольный клуб «Химки» лишился шансов сохранить место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

ЦСКА крупно обыграл «Химки» в матче 22-го тура РПЛ

«Химки» покинули чемпионат после победы «Пари Нижний Новгород» над «Сочи» со счетом 4:0 в матче 28-го тура РПЛ.

Подмосковный клуб стал второй командой, покинувшей РПЛ в текущем сезоне. Места в турнире также лишился столичный «Торпедо».

Ранее сообщалось, что «Химки» расторгли контракт с главным тренером Русланом Гогниевым. До этого клуб покинули Сергей Юран и Николай Писарев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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