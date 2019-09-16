«Ростов» обыграл «Ахмат» со счетом 2:1

«Ростов» одержал победу над грозненским «Ахматом», забив на один гол больше. Встреча команд состоялась в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

Счет открыл «Ахмат» на 19 минуте: мяч в ворота соперника направил Одисе Роши. Отыграться у «Ростова» получилось только во втором тайме: на 54-й минуте первый гол забил Хорен Байрамян. Победный мяч направил в ворота «Ахмата» Матиас Норманн на 65-й минуте встречи.

Как пишет «Коммерсант», «Ростов» после матча, набрав 20 очков, вышел на 3-е место в турнирной таблице. «Ахмат» находится на 13-ом месте с 8 очками.



