Россиянку Веснину внесли в список завершивших карьеру теннисисток

В частности, 38‑летняя олимпийская чемпионка 2016 года включена в раздел неактивных спортсменов с 4 ноября.

Ранее Веснина в мае 2023 года родила вторую дочь, после чего заявила о намерении возобновить профессиональную карьеру.

В 2024 году российская теннисистка приняла участие в Олимпиаде в Париже, однако вылетела в первом круге и отметила, что это были её последние Олимпийские игры и последний сезон, сообщает RT.

