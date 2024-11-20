Россиянку Веснину внесли в список завершивших карьеру теннисисток
Россиянку Елену Веснину внесли в список завершивших карьеру теннисисток. Об этом говорится на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
В частности, 38‑летняя олимпийская чемпионка 2016 года включена в раздел неактивных спортсменов с 4 ноября.
Ранее Веснина в мае 2023 года родила вторую дочь, после чего заявила о намерении возобновить профессиональную карьеру.
В 2024 году российская теннисистка приняла участие в Олимпиаде в Париже, однако вылетела в первом круге и отметила, что это были её последние Олимпийские игры и последний сезон, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru