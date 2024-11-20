Рафаэль Надаль завершил спортивную карьеру
20 ноября 202409:48
Знаменитый испанский теннисист, двукратный чемпион Олимпийских игр, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль завершил свою спортивную карьеру, сообщает «Интерфакс».
Последней игрой Рафа стал четвертьфинал Кубка Дэвиса, в котором сборная Испании уступила со счетом 1:2 команде Нидерландов. При этом свой матч Надаль выиграл у голландца Ботика ван де Зандшульпа в двух партиях, которые завершились с одинаковым счетом 6:4 в пользу испанца.
Ранее теннисист Надаль объявил о завершении карьеры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru