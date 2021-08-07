Россиянки вышли в финал Олимпиады в каноэ-двойках

Российские каноистки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко прошли квалификацию в финальный заезд в соревнованиях двоек на дистанции 500 м на Олимпийских Играх в Токио.

В своем полуфинальном заезде спортсменки заняли четвертое место и получили возможность участвовать в финале. Финальный олимпийский заезд начнется в субботу в 05:37 по московскому времени.

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