Россиянки вышли в финал Олимпиады в каноэ-двойках
Российские каноистки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко прошли квалификацию в финальный заезд в соревнованиях двоек на дистанции 500 м на Олимпийских Играх в Токио.
В своем полуфинальном заезде спортсменки заняли четвертое место и получили возможность участвовать в финале. Финальный олимпийский заезд начнется в субботу в 05:37 по московскому времени.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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