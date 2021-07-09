Россиянки Веснина и Кудерметова вышли в финал Уимблдона
Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в финал Уимблдонского турнира, входящего в четверку турниров «Большого шлема».
В драматичном полуфинале женского парного турнира россиянки победили в трех сетах пару Кэролайн Доулхайд (США) и Сторм Сандерс (Австралия) со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:5.
В финале, который состоится 10 июля, Веснина с Кудерметовой встретятся с парой Се Шувэй (Китайский Тайбэй) - Элисе Мертенс (Бельгия). Уимблдонский турнир проходит на травяных кортах в Великобритании.
На предыдущем турнире «Большого шлема», проходившем в июне в Париже «Ролан Гаррос», Елена Веснина в паре с россиянином Асланом Карацевым дошла до финала в миксте. Веснина рассказала тогда Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для победы в решающем матче им не хватило опыта и уверенности.
В 2016 году российская пара Елена Веснина – Екатерина Макарова выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро
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