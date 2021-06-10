«Снесли их с корта». Веснина объяснила проигрыш в финале Ролан Гаррос
Российская теннисистка, дошедшая до финала турнира в Париже в паре с Асланом Карацевым, рассказала НСН, чего им не хватило для победы.
Российская теннисистка Елена Веснина, выступавшая в смешанном парном разряде с соотечественником Асланом Карацевым, дошла до финала турнира "Ролан Гаррос". Однако в финале они уступили американке Дезире Кравчук и британцу Джо Солсбери.
В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Елена Веснина рассказала, что для победы не хватило опыта и уверенности.
«Всё-таки мы играли против соперников, которые уже были в финалах турниров Большого шлема, и знают, как играть в решающий момент. Первый сет мы провели просто великолепно, можно сказать, снесли их с корта, но для победы в матче надо выигрывать два сета или решающий тай-брейк. У нас, к сожалению, не получилось навязать свою игру. Но если бы в начале турнира нам кто-то сказал, что мы дойдем до финала, мы бы не поверили, потому что Аслан никогда в жизни не играл микст, а тем более в турнирах Большого шлема. Так что мы довольны, что дошли до финала», - отметила она.
Теннисистка оценила свое возвращение на твердую «четверку».
«В целом, на турнире наиграла на оценку «хорошо», удалось выиграть в одиночке матч, дойти до третьего круга, сыграть против Лены Рыбакиной хороший матч. Я постепенно начинаю набирать форму, но нужно время для организма и для головы. Ведь перерыв был практически три года», - напомнила спортсменка.
Последний официальный матч 34-летняя Веснина провела на "Ролан Гаррос" в 2018 году. После этого она ушла в декрет на три года. На протяжении карьеры Веснина трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде и один раз в миксте. Её лучшим достижением в одиночном разряде стал полуфинал Уимблдона-2016.
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