Потапова и Андреева сыграют в российском дерби в третьем круге Уимблдона
6 июля 202322:53
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Мирра Андреева сыграют друг с другом в третьем круге турнира Уимблдон.
Потапова в четверг обыграла теннисистку из Словении Кайю Йуван. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.
Потаповой 22 года. Она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16-летняя Андреева находится на 102-м.
Российский теннисист Роман Сафиуллин впервые пробился в третий круг Уимблдона. Он обыграл француза Корантена Муте в трех партиях, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru