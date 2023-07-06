Потапова и Андреева сыграют в российском дерби в третьем круге Уимблдона

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Мирра Андреева сыграют друг с другом в третьем круге турнира Уимблдон.

«Свобода и нерукопожатные»: Россия и Украина сразились на «Ролан Гаррос»

Потапова в четверг обыграла теннисистку из Словении Кайю Йуван. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.

Потаповой 22 года. Она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16-летняя Андреева находится на 102-м.

Российский теннисист Роман Сафиуллин впервые пробился в третий круг Уимблдона. Он обыграл француза Корантена Муте в трех партиях, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот
ТЕГИ:УимблдонТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры