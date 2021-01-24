Россиянки победили в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону
Спортсменки российской сборной биатлону победили в эстафетной гонке 4х6 км, состоявшейся в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира.
Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова и Светлана Миронова прошли дистанцию за 1 час 7 минут 32,4 секунды. У российской женской сборной девять неточных выстрелов.
Бронза досталась соперницам из Германии, которые уступили нашим спортсменкам 11 секунд.
Француженки отстали от сборной России на 21,2 секунды. У них тоже было девять промахов и целый штрафной круг, сообщает «Интерфакс».
Российские биатлонисты завоевали в нынешнем сезоне Кубка мира четыре медали, причем три из них – золотые. Мужская сборная России также завоевывала в эстафете бронзу.
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