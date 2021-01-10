Российские биатлонисты победили после 43 гонок без медалей

Биатлонисты российской команды победили в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Сборная РФ по биатлону повторила антирекорд по отсутствию наград

Новой победой россияне смогли прервать серию из 43 гонок без медалей, что стало антирекордом национальной команды, отмечает RT.

Ранее стало известно, что сборная России по биатлону завоевала победу в смешанной эстафете на этапе КМ в Оберхофе.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: instagram.com/biathlon_russia
ТЕГИ:ПобедаРоссияБиатлонистыБиатлон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры