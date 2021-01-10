Российские биатлонисты победили после 43 гонок без медалей
10 января 202115:40
Биатлонисты российской команды победили в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Новой победой россияне смогли прервать серию из 43 гонок без медалей, что стало антирекордом национальной команды, отмечает RT.
Ранее стало известно, что сборная России по биатлону завоевала победу в смешанной эстафете на этапе КМ в Оберхофе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru