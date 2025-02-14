Россиянки Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал турнира в Дохе
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал парного турнира категории WTA-1000, который проходит в Дохе (Катар).
В полуфинале россиянки встречались с итальянсками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Игра, которая длилась почти два часа, завершилась поражением Андреевы и Шнайдер со счётом 1:2 (6:4, 6:7 (2:7), 9:11).
В финале Эррани и Паолины сыграют за главный трофей против азиатской пары Цзянь Синьюй (Китай)/Фанг-Се Ву (Тайвань).
Ранее россиянка Екатерина Александрова оказалась сильнее представительницы США Джессики Пегулы и вышла в полуфинал турнира в Дохе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru