Россиянки Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал турнира в Дохе

В полуфинале россиянки встречались с итальянсками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Игра, которая длилась почти два часа, завершилась поражением Андреевы и Шнайдер со счётом 1:2 (6:4, 6:7 (2:7), 9:11).

В финале Эррани и Паолины сыграют за главный трофей против азиатской пары Цзянь Синьюй (Китай)/Фанг-Се Ву (Тайвань).

Ранее россиянка Екатерина Александрова оказалась сильнее представительницы США Джессики Пегулы и вышла в полуфинал турнира в Дохе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

