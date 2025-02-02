Россиянка Александрова выиграла теннисный турнир в Австрии
Россиянка Екатерина Александрова обыграла украинку Даяну Ястремскую в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Об этом сообщают РИА Новости.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:5 в пользу Александровой.
По окончании встречи украинка отказалась от традиционного рукопожатия. Она также не стала позировать с Александровой в конце церемонии вручения наград.
Александрова в третий раз вышла в финал турнира в Линце. Ранее россиянка становилась финалисткой в Австрии в 2018 и 2024 годах, но уступила соперницам из Италии и Латвии. На ее счету пять титулов WTA, а текущая позиция в мировом рейтинге — 30-ая.
Осенью 2024 года Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Ухане, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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