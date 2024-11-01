Россиянка Захарова не прошла в полуфинал турнира WTA в Гонконге

Российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге, спортсменка уступила представительнице Великобритании Кэти Бултер.

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В четвертьфинале 22-летняя Захарова проиграла 28-летней Бултер со счетом 6:4, 6:0.

Анастасия Захарова занимает 113 место в рейтинге WTA.

Ранее китаянка Юань Юэ в 1/4 финала турнира WTA в Гонконге обыграла американку Софию Кенин со счетом 6:3, 6:3.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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