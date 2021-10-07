Россиянка Велиева стала бронзовой призеркой ЧМ по спортивной борьбе
7 октября 202121:08
Россиянка Ханум Велиева стала бронзовой призеркой чемпионата мира по спортивной борьбе в весе до 68 кг. Об этом сообщает ТАСС.
В поединке за бронзовую медаль россиянка оказалась сильнее канадской спортсменки Оливии ди Бакко. Счет встречи составил 2:1 в пользе 22-летней Велиевой.
Ранее в октябре сообщалось, что российский спортсмен 22-летний Загир Шахиев стал победителем чемпионата мира в борьбе вольного стиля в весовой категории до 65 кг.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru