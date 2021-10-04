Россиянин стал чемпионом мира по борьбе
4 октября 202120:31
Российский спортсмен 22-летний Загир Шахиев стал победителем чемпионата мира в борьбе вольного стиля в весовой категории до 65 кг.
Как сообщает ТАСС, Шахиев в финале соревнований обошел иранского спортсмена Амирмохаммада Бабака Язданичерати. Счет составил 14:4.
Чемпионат мира проходит в Осло. Соревнования завершатся 10 октября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Полковник ФСБ объяснил появление подполья террористов в Подмосковье
- Их не догонят: Названы главные преимущества ракеты «Циркон»
- Байден предупредил об угрозе доллару в случае дефолта в США
- В Швеции рекомендовали вакцину Pfizer для подростков
- В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
- В новой Госдуме РФ предложили увеличить число комитетов
- Обезвредивший пермского стрелка полицейский получит полмиллиона рублей
- Кабаева намерена провести экспериментальный турнир по художественной гимнастике
- Зюганов обратился к Путину с просьбой разобраться с задержаниями представителей КПРФ
- Кабмин выделил более 5 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19
4 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru