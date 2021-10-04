Россиянин стал чемпионом мира по борьбе

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Чемпионат мира проходит в Осло. Соревнования завершатся 10 октября.

Как сообщает ТАСС, Шахиев в финале соревнований обошел иранского спортсмена Амирмохаммада Бабака Язданичерати. Счет составил 14:4.

Российский спортсмен 22-летний Загир Шахиев стал победителем чемпионата мира в борьбе вольного стиля в весовой категории до 65 кг.

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