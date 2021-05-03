Россиянка Тансыккужина выиграла Чемпионат мира по шашкам в Варшаве
Россиянка Тамара Тансыккужина подтвердила титул чемпионки мира по шашкам в матче с польской спортсменкой Натальей Садовской. Об этом сообщает ТАСС.
Финальный матч, состоящий из девяти раундов, был проведен в Варшаве. В ходе четвертого раунда 27 апреля со стола россиянки был убран флаг России, после чего Тансыккужина уступила партию конкурентке.
Глава Федерации шашек Польши Дамиан Решка впоследствии принес извинения за этот инцидент. По его словам, требование убрать российскую символику исходило от Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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