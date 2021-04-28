Глава Федерации шашек Польши извинился за скандал с флагом России

Глава польской Федерации шашек Дамиан Решка принес извинения за инцидент с российским флагом на матче между спортсменкой из РФ Тамарой Тансыккужиной и польской спортсменкой Натальей Садовской. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время матча организатор сначала убрал табличку с указанием страны и имени россиянки, а затем и сам российский флаг, который стоял на столе. Скандал произошел посередине партии. Россиянка проиграла матч. Позже она пояснила, что матч на звание чемпионки мира по шашкам был крайне важным для нее, и отметила, что данное событие испортило ее концентрацию.

Отмечается, что Садовская в знак солидарности с российской шашисткой также убрала флаг Польши со стола. Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий позже сообщил, что убрал флаг России по требованию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, назвав его «досадным происшествием». Спортивный арбитражный суд запретил до 16 декабря 2022 года использовать российские государственные символы на международных соревнованиях из-за допинг-скандалов.

