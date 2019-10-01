Россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту

Российская спортсменка Мария Ласицкене, завоевав золото на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, стала первой в мировой истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Как сообщает ТАСС, высоту в 2,04 метра 26-летняя Ласицкине взяла с первого раза.