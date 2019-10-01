Россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту

1 октября 201900:47

Российская спортсменка Мария Ласицкене, завоевав золото на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, стала первой в мировой истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Как сообщает ТАСС, высоту в 2,04 метра 26-летняя Ласицкине взяла с первого раза.

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Серебро чемпионата мира взяла 18-летняя украинка Ярослава Магучих, взявшая 2,04 метра с третьей попытки. Третьей стала представительница США Вашти Каннингем, которой покорилась высота в 2 метра.

Золото для россиянки стало третьим, после побед на мировых чемпионатах в в 2015 и 2017 годах.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Катаре с 27 сентября по 6 октября. Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты выступят на ЧМ в нейтральном статусе.



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Фото: РИА Новости
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