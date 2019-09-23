Российские легкоатлеты выступят на ЧМ в Катаре в нейтральном статусе

Российские легкоатлеты выступят на ЧП в Катаре в нейтральном статусе. Об этом во время пресс-конференции заявил глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен.

Как напоминает НСН, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, которое проела комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позже IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных стартах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября. В заявку на турнир вошли 30 легкоатлетов России, имеющих нейтральный статус.