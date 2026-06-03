Россиянка Шнайдер сенсационно выбила с «Ролан Гаррос» первую ракетку мира
Российская теннисистка Диана Шнайдер сенсационно выбила с «Ролан Гаррос» первую ракетку мира Арину Соболенко (Белоруссия). Об этом сообщает RT.
Четвертьфинальный поединок, который продлился более двух часов, заершился победой представительницы России со счётом 3:6, 7:5, 6:0.
Таким образом 23-я ракетка мира Шнайдер впервые в карьере дошла до стадии полуфинала в турнирах Большого шлема.
В полуфинале турнира россиянка встретится с Майей Хвалиньской из Польши. В случае победы Шнайдер, а также если Мирра Андреева обыграет украинку Марту Костюк, финал «Ролан Гаррос» может стать российским, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянка Шнайдер сенсационно выбила с «Ролан Гаррос» первую ракетку мира
- Россиянам рассказали, что за какие нарушения можно лишиться имущества
- Пашинян заявил, что планирует встретиться с Путиным после выборов в Армении
- В России призвали штрафовать работодателей за ложные данные о зарплате
- Экс-полицейский из Краснодара получил срок за взятки от журналистов Baza
- МИД РФ: США продолжат оказывать давление на Россию
- Приблизить к SJ-100: Что нужно для выпуска десятков Ту-214 в год
- Объявлены финалисты литературной премии «Большая книга»
- Трамп заявил о желании встретиться с верховным лидером Ирана
- «Мы там не нужны»: Вернувшийся в РФ блогер Сардаров разочаровался в США