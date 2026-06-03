Россиянка Шнайдер сенсационно выбила с «Ролан Гаррос» первую ракетку мира

Москва на ПМЭФ покажет проекты, которые уже меняют жизнь москвичей На юге Москвы задержан мужчина, ранивший ножом сотрудницу МФЦ Весной новый дом обрели 700 животных из городских приютов Москвы В зоне отдыха "Тропарево" в Москве запретили купание Акварель "Помещик в деревне" Александра Бенуа стала самым дорогим лотом на аукционе "Литфонда" В Москве и Подмосковье спрогнозировали грозы в четверг и пятницу