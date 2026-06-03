Россиянка Шнайдер сенсационно выбила с «Ролан Гаррос» первую ракетку мира

Российская теннисистка Диана Шнайдер сенсационно выбила с «Ролан Гаррос» первую ракетку мира Арину Соболенко (Белоруссия). Об этом сообщает RT.

Россиянин стал первым в истории чемпионом мира по длинным нардам-блиц

Четвертьфинальный поединок, который продлился более двух часов, заершился победой представительницы России со счётом 3:6, 7:5, 6:0.

Таким образом 23-я ракетка мира Шнайдер впервые в карьере дошла до стадии полуфинала в турнирах Большого шлема.

В полуфинале турнира россиянка встретится с Майей Хвалиньской из Польши. В случае победы Шнайдер, а также если Мирра Андреева обыграет украинку Марту Костюк, финал «Ролан Гаррос» может стать российским, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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