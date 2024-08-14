Россиянка Шнайдер с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Цинциннати
Российская теннисистка Диана Шнайдер выиграла стартовый матч турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Соперницей 20-й ракетки мира в первом круге была представительница Китая Чжан Шуай (689). Матч, который продлился 58 минут, завершился уверенной победой россиянки со счётом 2:0 (6:1, 6:4).
Во втором круге Шнайдер сыграет с представительницей США Эшлин Крюгер, которая занимает в мировом рейтинге 65-е место.
Ранее Шнайдер впервые в своей карьере вошла в ТОП-20 WTA, поднявшись на четыре строчки и заняв 20-е место в обновлённом рейтинге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд приступит к рассмотрению по существу дела Блиновской 30 августа
- В Астрахани загорелась кровля административного здания
- В Москве ударившему полицейского гражданину США дали 15 суток
- Алаудинов заявил, что в Курскую область заходили около 12 тысяч военных ВСУ
- В Москве пройдет фестиваль «День Индии»
- СМИ: Фигурантка расследования по «Северному потоку» намерена судиться со СМИ ФРГ
- Россиянка Шнайдер с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Цинциннати
- Нетаньяху подтвердил участие Израиля в переговорах по Газе
- Большинство жителей курского приграничья отселили в безопасные районы
- Минюст РФ внес пять организаций в реестр нежелательных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru