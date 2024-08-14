Россиянка Шнайдер с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Цинциннати

Соперницей 20-й ракетки мира в первом круге была представительница Китая Чжан Шуай (689). Матч, который продлился 58 минут, завершился уверенной победой россиянки со счётом 2:0 (6:1, 6:4).

Во втором круге Шнайдер сыграет с представительницей США Эшлин Крюгер, которая занимает в мировом рейтинге 65-е место.

Ранее Шнайдер впервые в своей карьере вошла в ТОП-20 WTA, поднявшись на четыре строчки и заняв 20-е место в обновлённом рейтинге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

