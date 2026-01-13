Россиянка Шнайдер прошла во второй круг турнира WTA в Аделаиде

Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА над регионами России Мирошник: Свыше 100 мирных жителей России получили ранения при ударах ВСУ в новогодние каникулы Снежная лавина сошла в центре Петропавловска-Камчатского В Госдуме запросили данные о последствиях употребления алкоголя в период новогодних праздников Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров