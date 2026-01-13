Россиянка Шнайдер прошла во второй круг турнира WTA в Аделаиде
13 января 202607:59
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде в Австралии.
В первом круге Шнайдер победила спортсменку из Канады Лейлу Фернандес со счетом 7:5, 6:3.
На следующем этапе россиянка сыграет с победительницей матча между украинкой Даяной Ястремской и теннисисткой из Чехии Катериной Синяковой.
Ранее россиянин Даниил Медведев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.
