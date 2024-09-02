Россиянка Шнайдер не прошла в четвертьфинал US Open
Российская теннисистка Диана Шнайдер потерпела поражение от американки Джессики Пегулы в матче четвертого круга US Open, который проходит в Нью-Йорке.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Пегулы, посеянной на турнире под шестым номером. Шнайдер, имеющая 18-й номер посева, не смогла справиться с противницей.
В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой (16) и первой ракеткой мира полькой Игой Свентек (1).
Диана Шнайдер занимает 18-е место в мировом рейтинге и на ее счету три титула WTA, все из которых она завоевала в текущем сезоне. Ее выход в четвертый круг US Open стал наилучшим результатом на турнирах Большого шлема. На Олимпийских играх в Париже Шнайдер завоевала серебряную медаль в парном разряде вместе с Миррой Андреевой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru