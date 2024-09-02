Россиянка Шнайдер не прошла в четвертьфинал US Open

В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой (16) и первой ракеткой мира полькой Игой Свентек (1).

Диана Шнайдер занимает 18-е место в мировом рейтинге и на ее счету три титула WTA, все из которых она завоевала в текущем сезоне. Ее выход в четвертый круг US Open стал наилучшим результатом на турнирах Большого шлема. На Олимпийских играх в Париже Шнайдер завоевала серебряную медаль в парном разряде вместе с Миррой Андреевой, передает «Радиоточка НСН».

