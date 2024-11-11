Россиянка победила на чемпионате мира по шахматам

Россиянка Ольга Карманова стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет, передает «Матч ТВ».

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На турнире, которых проходил в Бразилии, Карманова набрала девять очков. Всего спортсменка играла в 11 турах, а одна из партий длилась более пяти часов. Второе место заняла спортсменка из Казахстана, а бронзу забрала тоже россиянка - Галина Михеева.

По данным «Фонтанки», 17-летняя Карманова живет в Санкт-Петербурге и учится в 11 классе. Шахматами она занимается с четырех лет благодаря отцу. Сперва это было ее хобби, но после победы на первом крупном турнире ― чемпионате Европы в Риге в 2018 году ― девушка поняла, что хочет заниматься шахматами профессионально.

Ранее россиянка Александра Горячкина стала победительницей второго этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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