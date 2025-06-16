Россиянка Муртазаева выиграла золото ЧЕ по фехтованию в Генуе

Российская шпажистка Айзанат Муртазаева завоевала золото на чемпионате Европы по фехтованию, проходящем в итальянской Генуе. В решающем поединке она победила олимпийскую чемпионку Токио Катрину Лехис из Эстонии со счетом 9:8.

Соревнования продлятся до 19 июня. В турнире участвуют спортсмены из России и Беларуси, допущенные к международным стартам в нейтральном статусе после решения, принятого Международной федерацией фехтования (FIE) в ноябре 2023 года.

FIE допустила фехтовальщиков из РФ до командных соревнований в нейтральном статусе

Несмотря на частичное возвращение, организация ограничила участие ряда титулованных представителей сборной России.

В частности, к турнирам не были допущены олимпийские чемпионки Софья Великая, София Позднякова и Яна Егорян, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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