Россиянка Муртазаева выиграла золото ЧЕ по фехтованию в Генуе
Российская шпажистка Айзанат Муртазаева завоевала золото на чемпионате Европы по фехтованию, проходящем в итальянской Генуе. В решающем поединке она победила олимпийскую чемпионку Токио Катрину Лехис из Эстонии со счетом 9:8.
Соревнования продлятся до 19 июня. В турнире участвуют спортсмены из России и Беларуси, допущенные к международным стартам в нейтральном статусе после решения, принятого Международной федерацией фехтования (FIE) в ноябре 2023 года.
Несмотря на частичное возвращение, организация ограничила участие ряда титулованных представителей сборной России.
В частности, к турнирам не были допущены олимпийские чемпионки Софья Великая, София Позднякова и Яна Егорян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru