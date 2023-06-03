Россиянка Мирра Андреева завершила выступление на Roland Garros
3 июня 202318:13
Российская 16-летняя теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Россиянка уступила шестой ракетке мира Коко Гауфф (США) - 7:6 (7:5), 1:6, 1:6. Это дебютный турнир Большого шлема для Андреева.
Накануне стало известно, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, пишут «Известия».
Знаменитая советская теннисистка Анна Дмитриева ранее рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о перспективах Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru