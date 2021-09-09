Россиянка Ласицкене стала победительницей Бриллиантовой лиги в пятый раз

Российская спортсменка Мария Ласицкене выиграла в пятый раз в финале Бриллиантовой лиги, ежегодной серии коммерческих соревнований по легкой атлетике.

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Прыгнув в высоту на 2,05 метра, спортсменка установила новый рекорд турнира.

Серебро завоевала Ярослава Магучих из Украины (2,03) и бронзу взяла Никола Макдермотт из Австралии (2,01).

На Олимпийских играх в Токио в текущем году Ласицкене стала олимпийской чемпионкой.

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ФОТО: filip bossuyt from Kortrijk, Belgium
ТЕГИ:Легкая Атлетика
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