Россиянка Ласицкене стала победительницей Бриллиантовой лиги в пятый раз

Прыгнув в высоту на 2,05 метра, спортсменка установила новый рекорд турнира.

Серебро завоевала Ярослава Магучих из Украины (2,03) и бронзу взяла Никола Макдермотт из Австралии (2,01).

На Олимпийских играх в Токио в текущем году Ласицкене стала олимпийской чемпионкой.