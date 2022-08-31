Россиянка Кудерметова вышла в третий круг US Open

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира Большого шлема US Open.

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Во втором круге она обыграла представительницу Белки Марию Заневскую. Итог встречи составил 6:2, 6:3.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова находится на 18-й позиции, Заневская - на 97-й. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между Далмой Галфи (Венгрия, 91-я строчка рейтинга) и Хэрриет Дарт (Великобритания, 88).

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Фото: twitter.com/rolandgarros
ТЕГИ:Теннис
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