Россиянка Кудерметова вышла в третий круг US Open
31 августа 202223:51
Россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира Большого шлема US Open.
Во втором круге она обыграла представительницу Белки Марию Заневскую. Итог встречи составил 6:2, 6:3.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова находится на 18-й позиции, Заневская - на 97-й. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между Далмой Галфи (Венгрия, 91-я строчка рейтинга) и Хэрриет Дарт (Великобритания, 88).
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31 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru