Россиянка Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Хертогенбосе

Счет по сетам - 6:3, 6:2 в пользу россиянки. В рейтинге WTA Кудерметова в настоящее время занимает 14-е место, её соперница - 202-е.

Следующей соперницей представительницы России станет словенка

В полуфинале россиянка сыграет со 144-й ракеткой мира словачкой Викторией Грунчаковой.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250, его призовой фонд - 225,480 тысяч евро.

Ранее первая ракетка России Даниил Медведев проиграл в стартовом матче на турнире в Хертогенбосе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

