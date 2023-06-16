Россиянка Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова переиграла в двух партиях представительницу Швейцарии Селин Наф в четвертьфинале теннисного турнира в голландском Хертогенбосе, передает «Интерфакс».

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Счет по сетам - 6:3, 6:2 в пользу россиянки. В рейтинге WTA Кудерметова в настоящее время занимает 14-е место, её соперница - 202-е.

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В полуфинале россиянка сыграет со 144-й ракеткой мира словачкой Викторией Грунчаковой.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250, его призовой фонд - 225,480 тысяч евро.

Ранее первая ракетка России Даниил Медведев проиграл в стартовом матче на турнире в Хертогенбосе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/rolandgarros
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