Россиянка Корнеева выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису среди юниорок
Российская спортсменка Алина Корнеева выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису среди юниорок.
В субботу, 10 июня, 15-летняя москвичка обыграла в финале теннисистку из Перу Луссиану Перес-Аларкон со счетом 7:6 (7:4), 6:3.
Корнеева одерживает уже вторую победу в сезоне на юниорских турнирах Большого шлема. В январе 2023 года она выиграла Australian Open, обыграв в финале соотечественницу Мирру Андрееву, уже игравшую в Парижу во взрослом турнире и дошла до третьего круга.
Ранее российская 16-летняя теннисистка Мирра Андреева уступила шестой ракетке мира Коко Гауфф (США) и завершила выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru