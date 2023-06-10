Россиянка Корнеева выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису среди юниорок

Рогов: российские военные отбили очередную атаку ВСУ в Запорожской области

СМИ: крупный удар ВСУ еще не нанесен

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, позволяющий заключать военные контракты лицам с судимостью, и ограничено годным в военное время

СМИ: пять рабочих погибли в результате взрыва на фабрике по производству ракет близ Анкары

Шведская компания Essity заявила о продаже бизнеса в РФ