Россиянка Кудерметова переиграла вторую ракетку мира на теннисном турнире в Берлине
Российская теннисистка Вероника Кудерметова выбила вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии с турнира WTA в Берлине, сообщает «Интерфакс».
Матч второго круга соревнования в столице Германии завершился в двух партиях со счетом 6:2, 7:6 в пользу Кудерметовой.
Её соперница была посеяна на турнире под первым номером, и считалась главной претенденткой на завоевание трофея.
Теперь Кудерметовой предстоит сразиться за выход в полуфинал с соотечественницей Екатериной Александровой, которая, в свою очередь, переиграла пятую сеяную Коко Гауфф из США также в двух партиях.
Ранее Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Хертогенбосе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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