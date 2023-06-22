Россиянка Кудерметова переиграла вторую ракетку мира на теннисном турнире в Берлине

Матч второго круга соревнования в столице Германии завершился в двух партиях со счетом 6:2, 7:6 в пользу Кудерметовой.

Её соперница была посеяна на турнире под первым номером, и считалась главной претенденткой на завоевание трофея.

Теперь Кудерметовой предстоит сразиться за выход в полуфинал с соотечественницей Екатериной Александровой, которая, в свою очередь, переиграла пятую сеяную Коко Гауфф из США также в двух партиях.

Ранее Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Хертогенбосе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

