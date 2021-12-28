Россиянка Костенюк впервые стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
28 декабря 202120:54
Россиянка Александра Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.
Чемпионат состоялся в польской Варшаве, победу российская спортсменка одержала по итогам 11 туров.
Ранее Костенюк три раза завоевывала серебряную медаль - в 2012, 2014 и 2016 годах.
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28 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru