Непомнящий упустил шанс выйти вперёд в матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами свёл к ничьей пятую партию матча за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии. Счёт во встрече остался равный - 2,5:2,5 очка. Матч проходит в Дубае.

По оценке 12 чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолия Карпова, Непомнящий сегодня упустил реальный шанс выйти вперед во встрече. Партия проходила с перевесом Яна, и однажды он допустил ошибку – неудачным ходом не сумел создать серьезные проблемы сопернику.

Причём, согласно подсчётам Карпова, в предыдущих партиях Непомнящий уже дважды мог также выйти вперед, однако оба раза не воспользовался шансом. У норвежца была неплохая возможность только один раз - в первой партии.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничьи будет назначен тай-брейк из четырёх партий. Затем, при необходимости, вступят в силу правила блица, и, наконец, возможен так называемый «армагеддон» - мини-поединок, где белые имеют пять минут на партию при четырех у противника, однако обязаны выигрывать.

