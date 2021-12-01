Непомнящий упустил шанс выйти вперёд в матче за шахматную корону
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами свёл к ничьей пятую партию матча за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии. Счёт во встрече остался равный - 2,5:2,5 очка. Матч проходит в Дубае.
По оценке 12 чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолия Карпова, Непомнящий сегодня упустил реальный шанс выйти вперед во встрече. Партия проходила с перевесом Яна, и однажды он допустил ошибку – неудачным ходом не сумел создать серьезные проблемы сопернику.
Причём, согласно подсчётам Карпова, в предыдущих партиях Непомнящий уже дважды мог также выйти вперед, однако оба раза не воспользовался шансом. У норвежца была неплохая возможность только один раз - в первой партии.
Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени. В случае ничьи будет назначен тай-брейк из четырёх партий. Затем, при необходимости, вступят в силу правила блица, и, наконец, возможен так называемый «армагеддон» - мини-поединок, где белые имеют пять минут на партию при четырех у противника, однако обязаны выигрывать.
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