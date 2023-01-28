Россиянка Корнеева выиграла юниорский Australian Open

Соревнование проходит в Мельбурне. В финале турнира Корнеева сыграла с еще одной российской теннисисткой, Миррой Андреевой.

Матч продолжался 3 часа 18 минут. Алина Корнеева обыграла соотечественницу со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.

Ранее стало известно, что в финале Australian Open встретятся сербский теннисист Новак Джокович и греческий спортсмен Стефанос Циципас, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

