Россиянка Корнеева выиграла юниорский Australian Open
Россиянка Алина Корнеева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Соревнование проходит в Мельбурне. В финале турнира Корнеева сыграла с еще одной российской теннисисткой, Миррой Андреевой.
Матч продолжался 3 часа 18 минут. Алина Корнеева обыграла соотечественницу со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.
Ранее стало известно, что в финале Australian Open встретятся сербский теннисист Новак Джокович и греческий спортсмен Стефанос Циципас, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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