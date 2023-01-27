Успех россиянок на Australian Open затмил скандал с Джоковичем

Первый в 2023 году теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open, проходивший под знаком запрета российского флага, ознаменовался скандалом вокруг сербов и завершится чисто русским финалом.

В финале мужского турнира сыграет серб Новак Джокович, отец которого не сможет посетить решающий матч из-за украинских фанатов.

Ну а в финал юниорского женского турнира вышли сразу две россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева, так что здесь организаторам придется как-то выкручиваться.

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Самым успешным из мужчин—россиян на Australian Open оказался Карен Хачанов, уступивший сегодня в полуфинале греку Стефаносу Циципасу.

«Важно ли для меня, что были и флаги Армении? Да, вы правы. (…) Ну и российские болельщики — им не позволили принести флаги, как и белорусам. Но я прекрасно их слышал. Российских болельщиков тоже было много, они кричали и всё время меня поддерживали. Счастлив, что все на корте дарили мне свою любовь до самого конца», — сказал Хачанов на послематчевой пресс-конференции.

Организаторы турнира запретили использовать российский и белорусские флаги, но не учли, что сербский триколор в тех же цветах, что и российский. Из-за этого произошло несколько инцидентов с сербскими болельщиками, которые называли пытавшихся завернуть их флаги охранников «расистами».

Весь мир обошло видео, на котором сербский фанат с буквой «Z» на футболке пронес на трибуны российский флаг с портретом Владимира Путина. Рядом был замечен флаг Донецкой народной республики, а также отец пятой ракетки мира, серба Новака Джоковича.

Этот инцидент произошел во время матча Джоковича с россиянином Андреем Рублевым. Отец серба, Срджан Джокович сделал совместные фото с фанатом в Z-футболке, который в этот момент передавал привет «братьям в Москве» и лидеру байкерского клуба «Ночные волки» Александру Залдостанову по прозвищу Хирург.

После этого Срджан сказал фразу, которую западные СМИ перевели, как «Да здравствуют русские». Это возмутило посла Украины в Австралии и Новой Зеландии Василия Мирошниченко, который потребовал запретить Джоковичу-старшему присутствовать турнире.

«Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть применены санкции. Важно узнать, что Новак думает об этой ситуации», — сказал Мирошниченко, которого цитирует ABC.

Со своей стороны, Срджан Джокович заявил, что не делал подобных заявлений, но будет смотреть дальнейшие матчи сына дома.

«Я здесь только для того, чтобы поддержать своего сына. У меня не было намерения вызывать такие заголовки или срыв. Я был на улице с фанатами Новака и делал всё, чтобы отпраздновать его победу. Фотографировался с фанатами и попался на этом. Моя семья пережила ужас войны, поэтому мы хотим только мира. Решил, что буду смотреть оставшиеся матчи Новака из дома. Желаю отличного матча и, как всегда, буду болеть за своего сына», — сказал отец легендарного теннисиста.

Несмотря на отсутствие отца на трибунах, Новак Джокович выиграл в пятницу у американца Томми Пола и сыграет 29 января в решающем матче с Циципасом.

Ранее Андрей Рублев жаловался на оскорбления со стороны украинских фанатов, которые принесли флаг своей страны на игру росиянина с финном Эмилем Руусувуори.

Ну а 28 января состоится финал юниорского турнира Australian Open среди девушек, в котором встретятся 15-летние россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева.

Не исключено, что на их игре на трибунах вновь появятся украинские или сербские флаги. Вместе с тем, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев говорил, что россиянам нужно быть «выше провокаций».

