Касаткина обыграла Соболенко на теннисном турнире в Сан-Хосе

Россиянка Дарья Касаткина выиграла матч четвертьфинала против представительницы Белоруссии Арины Соболенко на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Сан-Хосе (США).

Россиянка Кудерметова вышла в четвертьфинал на теннисном турнире в Сан-Хосе

Счет встречи составил 4:6, 7:5, 6:0 в пользу россиянки.

В полуфинале Касаткина встретится с победительницей другого четвертьфинала между Паулой Бадосой (Испания) и Кори Гауфф (США).

Касаткина (25 лет) занимает 12-е место в рейтинге WTА, Соболенко (24 года) - 6-е место.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Теннис
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