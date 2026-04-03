Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне
3 апреля 202608:18
Российская теннисистка Анна Калинская прошла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне.
В третьем круге спортсменка обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:2. На следующем этапе россиянка встретится с американкой Ивой Йович.
Анне Калинской 27 лет, теннисистка занимает 22-ю строчку в рейтинге WTA.
Ранее россиянка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA в Майами.
