Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Чарльстоне

Российская теннисистка Анна Калинская прошла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне.

В третьем круге спортсменка обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:2. На следующем этапе россиянка встретится с американкой Ивой Йович.

Анне Калинской 27 лет, теннисистка занимает 22-ю строчку в рейтинге WTA.

Ранее россиянка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA в Майами.

ФОТО: РИА Новости
