Россиянка Калинская прошла в полуфинал турнира по теннису в Дубае

Россиянка Анна Калинская прошла в полуфинал теннисного турнира в Дубае.

Андрей Рублев проиграл в четвертьфинале теннисного турнира в Дохе

В четвертьфинале соревнования спортсменка обыграла американку Кори Гауфф со счетом 2:6, 6:4, 6:2. На следующем этапе 25-летняя россиянка встретится с первой ракеткой мира представительницей Польши Игой Швентек.

Анна Калинская занимает 40 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучший результат теннисистки на турнирах Большого шлема — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Между тем российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP 250 в Дохе, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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