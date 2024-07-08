Россиянка Калинская досрочно завершила выступление на Уимблдоне из-за травмы

Соперницей россиянки, занимающей 17-е место в мировом рейтинге, была представительница Казахстана, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина.

Уже в первом сете Калинская взяла медицинскую паузу, во время которой ей разминали руку и шею. Во втором сете она была вынуждена отказаться от продолжения борьбы. Итог - 6:3, 3:0 в пользу Рыбакиной.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, так как его соперник Григор Димитров из Болгарии снялся с матча из-за травмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».