Россиянка Дудакова победила американку Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби
Российская спортсменка Виктория Дудакова победила американку Джин Ю Фрей на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.
Судьи вынесли единогласное решение о победе спортсменки из Волгограда. Поединок длился три раунда.
Это победа Дудаковой стала восьмой в ее активе. Россиянка вышла на ринг под песню «Я русский» исполнителя Shaman ( настоящее имя Ярослав Дронов).
Ранее чемпионка мира среди юниоров по велоспорту на треке Алина Лысенко побила рекорд России в гите на 200 метров с хода, рассказали «Радиоточке НСН» в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru