Россиянка Дудакова победила американку Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби

Судьи вынесли единогласное решение о победе спортсменки из Волгограда. Поединок длился три раунда.

Это победа Дудаковой стала восьмой в ее активе. Россиянка вышла на ринг под песню «Я русский» исполнителя Shaman ( настоящее имя Ярослав Дронов).

Ранее чемпионка мира среди юниоров по велоспорту на треке Алина Лысенко побила рекорд России в гите на 200 метров с хода, рассказали «Радиоточке НСН» в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России.

