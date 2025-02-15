Россиянка Бурлакова стала чемпионкой Европы по велоспорту в спринте
Российская спортсменка Яна Бурлакова выиграла в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке в бельгийском Хесден-Золдере.
В финале россиянка обошла британку Риан Эдмундс и завоевала золотую медаль. Еще одна российская спортсменка, Алина Лысенко, стала обладательницей бронзы.
Яне Бурлаковой 24 года, спортсменка — чемпионка мира в гите на 500 метров, призер в командном спринте и кейрине.
Россияне выступают на чемпионате Европы по велоспорту под нейтральным флагом. Соревнования завершатся 16 февраля.
Ранее российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.
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