Россиянка Бурлакова стала чемпионкой Европы по велоспорту в спринте

Российская спортсменка Яна Бурлакова выиграла в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке в бельгийском Хесден-Золдере.

В финале россиянка обошла британку Риан Эдмундс и завоевала золотую медаль. Еще одна российская спортсменка, Алина Лысенко, стала обладательницей бронзы.

Яне Бурлаковой 24 года, спортсменка — чемпионка мира в гите на 500 метров, призер в командном спринте и кейрине.

Россияне выступают на чемпионате Европы по велоспорту под нейтральным флагом. Соревнования завершатся 16 февраля.

Ранее российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в ночной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

