Россиянка Андреева вышла во второй круг дебютного Уимблдона

Теннисистка Мирра Андреева обыграла китаянку Ван Сиюй в матче первого круга Уиблдона в Лондоне.

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Игра завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу россиянки. Матч продолжался 2 часа и 24 минуты.

Для 16-летней Андреевой это первое участие в Уимблдоне.

Во втором круге россиянка сыграет против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой. Ранее она обыграла британку Хезер Уотсон.

Как сообщает «Радиоточка НСН», российский теннисист Даниил Медведев 5 июля обыграл представителя Великобритании в матче первого круга Уимблдона.

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ФОТО: скриншот
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