Россиянка Андреева вышла во второй круг дебютного Уимблдона
5 июля 202322:42
Теннисистка Мирра Андреева обыграла китаянку Ван Сиюй в матче первого круга Уиблдона в Лондоне.
Игра завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу россиянки. Матч продолжался 2 часа и 24 минуты.
Для 16-летней Андреевой это первое участие в Уимблдоне.
Во втором круге россиянка сыграет против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой. Ранее она обыграла британку Хезер Уотсон.
Как сообщает «Радиоточка НСН», российский теннисист Даниил Медведев 5 июля обыграл представителя Великобритании в матче первого круга Уимблдона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru