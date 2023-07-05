Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2023
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала очередную победу на Уимблдоне-2023 и вышла в третий круг турнира.
Соперницей россиянки, занимающей 10-е место в рейтинге WTA, стала 108-я ракетка мира, представительница Великобритании Джоди Бёррэдж. Матч, который продлился один час и 23 минуты, завершился победой Касаткиной со счётом 6:0, 6:2.
В третьем круге российская спортсменка встретится с победительницей пары Надия Подороска (Аргентина) – Виктория Азаренко (Беларусь).
Ранее Касаткина по итогам турнира в Истбурне вернулась в ТОП-10 в рейтинга WTA, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МАГАТЭ запросило еще один доступ для подтверждения отсутствия мин на ЗАЭС
- В США заявили о претензиях к Зеленскому из-за диверсии на «Северных потоках»
- Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2023
- В Севастополе грузовик с отказавшими тормозами протаранил машины, тролейбус и автобус
- Минюст РФ: Всемирный фонд природы включен в список нежелательных организаций
- Госслужба статистики Украины заявила о кибератаке
- Минтранс опроверг сообщения о создании резервного фонда помощи пассажирам
- В МИД России опровергли передачу Белоруссии контроля над российским ядерным оружием
- Голикова: Хакасия и еще 8 регионов не смогли обеспечить снижение уровня бедности в 2022 году
- Серия взрывов произошла в Бердянске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru