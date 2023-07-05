Дарья Касаткина вышла в третий круг Уимблдона-2023

Соперницей россиянки, занимающей 10-е место в рейтинге WTA, стала 108-я ракетка мира, представительница Великобритании Джоди Бёррэдж. Матч, который продлился один час и 23 минуты, завершился победой Касаткиной со счётом 6:0, 6:2.

В третьем круге российская спортсменка встретится с победительницей пары Надия Подороска (Аргентина) – Виктория Азаренко (Беларусь).

Ранее Касаткина по итогам турнира в Истбурне вернулась в ТОП-10 в рейтинга WTA, напоминает «Радиоточка НСН».

