Россиянка Александрова вышла в полуфинал теннисного турнира в Майами

Россиянка Екатерина Александрова вышла в полуфинал престижного теннисного турнира WTA 1000 в Майами, сообщает «Интерфакс».

Россиянка Александрова уступила в финале теннисного турнира в Австрии

В четвертьфинальном поединки она сломила сопротивление хозяйки кортов, пятой ракетки мира Джессики Пегулы в трех партиях. Александрова, находящаяся на 16 позиции мирового женского теннисного рейтинга, уступила в первом сете со счетом 3:6, но затем собралась и победила соперницу в двух последующих с одинаковым счетом 6:4.

Её следующей соперницей станет ещё одна представительница США Даниэль Коллинс.

Ранее россиянка Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
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