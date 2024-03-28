Россиянка Александрова вышла в полуфинал теннисного турнира в Майами
Россиянка Екатерина Александрова вышла в полуфинал престижного теннисного турнира WTA 1000 в Майами, сообщает «Интерфакс».
В четвертьфинальном поединки она сломила сопротивление хозяйки кортов, пятой ракетки мира Джессики Пегулы в трех партиях. Александрова, находящаяся на 16 позиции мирового женского теннисного рейтинга, уступила в первом сете со счетом 3:6, но затем собралась и победила соперницу в двух последующих с одинаковым счетом 6:4.
Её следующей соперницей станет ещё одна представительница США Даниэль Коллинс.
Ранее россиянка Екатерина Александрова обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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