Россиянка Александрова уступила в финале теннисного турнира в Австрии

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Австрии.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. Ранее Остапенко обыграла россиянку Дарью Касаткину в финале турнира в австралийской Аделаиде.

Александрова находится на 21-м месте в рейтинге WTA. Лучшим результатом россиянки является выход в четвертый круг Уимблдонского турнира в 2023 году.

В финале теннисного турнира Australian Open россиянин Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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