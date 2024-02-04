Россиянка Александрова уступила в финале теннисного турнира в Австрии
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Австрии.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. Ранее Остапенко обыграла россиянку Дарью Касаткину в финале турнира в австралийской Аделаиде.
Александрова находится на 21-м месте в рейтинге WTA. Лучшим результатом россиянки является выход в четвертый круг Уимблдонского турнира в 2023 году.
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