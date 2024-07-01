Россиянка Александрова снялась с Уимблдона из-за болезни

Россиянка Екатерина Александрова снялась с международного теннисного Уимблдонского турнира. Об этом сообщил журналист Джеймс Грэй в соцсети Х.

По данным Грэя, спортсменка отказалась от соревнований из-за болезни.

В первом круге Уимблдона Александрова должна была сыграть с теннисисткой из Великобритании Эммой Радукану. Теперь британская спортсменка выйдет на корт в матче против мексиканки Ренаты Заразуры.

Между тем первая ракетка России Дарья Касаткина выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне.

