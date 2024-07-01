Россиянка Александрова снялась с Уимблдона из-за болезни
1 июля 202412:52
Россиянка Екатерина Александрова снялась с международного теннисного Уимблдонского турнира. Об этом сообщил журналист Джеймс Грэй в соцсети Х.
По данным Грэя, спортсменка отказалась от соревнований из-за болезни.
В первом круге Уимблдона Александрова должна была сыграть с теннисисткой из Великобритании Эммой Радукану. Теперь британская спортсменка выйдет на корт в матче против мексиканки Ренаты Заразуры.
Между тем первая ракетка России Дарья Касаткина выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru