Россиянка Александрова проиграла на старте Australian Open

Российская спортсменка Екатерина Александрова в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису проиграла турчанке Зейнеп Сенмез. Об этом сообщает «РИА Новости».

Игра прошла 18 января в Мельбурне. Уже в первой партии счет был в пользу 112-й ракетки мира из Турции (7:5). При этом 11-я ракетка мира из России смогла выиграть вторую партию (6:4). Однако в решающем сете победа все же досталась турчанке (6:4).

Российский теннисист Медведев выиграл турнир ATP в Брисбене

Между тем, неудача на старте постигла и другую российскую спортсменку. Так, Анна Блинкова в стартовой игре турнира легко проиграла представительнице Австралии Талие Гибсон (1:6, 3:6).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российская спортсменка Мирра Андреева выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

ФОТО: AP / ТАСС
