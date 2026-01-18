Россиянка Александрова проиграла на старте Australian Open
Российская спортсменка Екатерина Александрова в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису проиграла турчанке Зейнеп Сенмез. Об этом сообщает «РИА Новости».
Игра прошла 18 января в Мельбурне. Уже в первой партии счет был в пользу 112-й ракетки мира из Турции (7:5). При этом 11-я ракетка мира из России смогла выиграть вторую партию (6:4). Однако в решающем сете победа все же досталась турчанке (6:4).
Между тем, неудача на старте постигла и другую российскую спортсменку. Так, Анна Блинкова в стартовой игре турнира легко проиграла представительнице Австралии Талие Гибсон (1:6, 3:6).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российская спортсменка Мирра Андреева выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Водителя Porsche, протаранившего авто ГАИ в Балашихе, арестовали
- Финансовый аналитик рассказала, куда вложить деньги при падении доходности вкладов
- МВД: Мошенники начали использовать схему с совместными поездками
- Россиянка Александрова проиграла на старте Australian Open
- Лебедев: ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Сумской области
- Медведев: Абсурдные прогнозы о ситуации в мире начали сбываться
- В Псковской области в ДТП с грузовым составом погибли 4 человека
- Из-за аномальных морозов в Хакасии лопнул рельс
- СМИ: Аллегрова отсудила у москвича больше 1 млн рублей за ДТП
- Юрист: За пропуск обеда сотрудники могут получить выговор от начальства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru