Россиянин Роман Сафиуллин впервые пробился в третий круг Уимблдона
Российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий сейчас 92 место рейтинга ATP вышел в третий круг Уимблдона. Сегодня в матче второго круга он переиграл 71-ю ракетку мира, француза Корантена Муте в трех партиях, сообщает «Интерфакс».
Счет по сетам – 7:5, 6:3, 7:6.
Россиянин пять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету его соперника пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Следующим соперником Сафиуллина станет Гидо Пелья из Аргентины.
Ранее другой россиян Андрей Рублев обыграл соотечественника Аслана Карацева и вышел в третий круг Уимблдона-2023, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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