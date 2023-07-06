Россиянин Роман Сафиуллин впервые пробился в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий сейчас 92 место рейтинга ATP вышел в третий круг Уимблдона. Сегодня в матче второго круга он переиграл 71-ю ракетку мира, француза Корантена Муте в трех партиях, сообщает «Интерфакс».

Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2023

Счет по сетам – 7:5, 6:3, 7:6.

Россиянин пять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету его соперника пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Следующим соперником Сафиуллина станет Гидо Пелья из Аргентины.

Ранее другой россиян Андрей Рублев обыграл соотечественника Аслана Карацева и вышел в третий круг Уимблдона-2023, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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