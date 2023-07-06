Россиянин Роман Сафиуллин впервые пробился в третий круг Уимблдона

Счет по сетам – 7:5, 6:3, 7:6.

Россиянин пять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету его соперника пять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Следующим соперником Сафиуллина станет Гидо Пелья из Аргентины.

Ранее другой россиян Андрей Рублев обыграл соотечественника Аслана Карацева и вышел в третий круг Уимблдона-2023, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

