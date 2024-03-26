Россиянка Александрова обыграла первую ракетку мира Свентек
26 марта 202408:47
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над первой ракеткой мира полькой Игой Свентек на турнире категории WTA 1000 в Майами.
Александрова обыграла соперницу в четвертом круге соревнования, счет игры — 6:4, 6:2. Россиянка занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
В следующем раунде спортсменка сыграет с представительницей США Джессикой Пегулой.
Ранее российский теннисист Карен Хачанов обыграл аргентинца Франсиско Черундоло и вышел в 1/8 финала турнира ATP в Майами, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru