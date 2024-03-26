Россиянка Александрова обыграла первую ракетку мира Свентек

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над первой ракеткой мира полькой Игой Свентек на турнире категории WTA 1000 в Майами.

Теннисист Медведев вышел в четвертый круг турнира в Майами

Александрова обыграла соперницу в четвертом круге соревнования, счет игры — 6:4, 6:2. Россиянка занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

В следующем раунде спортсменка сыграет с представительницей США Джессикой Пегулой.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов обыграл аргентинца Франсиско Черундоло и вышел в 1/8 финала турнира ATP в Майами, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпортсменыТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры